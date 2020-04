Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : suspension des dividendes et rachats d'actions Cercle Finance • 27/04/2020 à 14:46









(CercleFinance.com) - General Motors (GM) annonce la suspension du versement de dividendes trimestriels sur ses actions ordinaires ainsi que de son programme de rachats d'actions, dans le cadre de mesures visant à préserver sa trésorerie disponible à court terme. 'Nous continuons de renforcer notre liquidité pour nous aider à faire face aux incertitudes sur les marchés mondiaux créées par la pandémie', explique Dhivya Suryadevara, le directeur financier (CFO) du constructeur automobile de Detroit.

Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE -1.23%