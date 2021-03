Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : s'engage pour l'inclusion et l'égalité Cercle Finance • 08/03/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - General Motors (GM) annonce aujourd'hui vouloir progresser en faveur de l'inclusion sur le lieu de travail en rejoignant l'Alliance des indicateurs de performance clés pour le genre et la diversité (Gender and Diversity KPI Alliance - GDKA). En signant cette initiative, GM s'engage à utiliser trois indicateurs clés de performance (KPI) dans le cadre de ses efforts pour mesurer et améliorer la diversité dans son organisation et s'assurer de l'égalité salariale. 'En s'engageant à mesurer la diversité à l'aide de ces indicateurs de performance clés, les dirigeants d'entreprise prennent les mesures nécessaires pour conduire le changement', analyse Lorraine Hariton, coprésidente de GDKA et directrice générale de Catalyst, une organisation mondiale à but non lucratif qui travaille avec des entreprises de premier plan pour créer des lieux de travail adaptés aux femmes. 'Ces entreprises servent de modèles pour les autres, démontrant que le leadership et la responsabilité commencent au sommet', ajoute-t-elle.

