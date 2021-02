Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : retour aux bénéfices pour le 4e trimestre Cercle Finance • 10/02/2021 à 14:01









(CercleFinance.com) - General Motors (GM) publie un résultat net de 2,85 milliards de dollars au titre des trois derniers mois de 2020, contre une perte de 194 millions un an auparavant. A 1,93 dollar par action, le BPA dépasse sensiblement le consensus de marché. Le constructeur automobile de Detroit revendique sur la période un profit opérationnel ajusté de 3,7 milliards de dollars, soit une marge de 9,9%, et un flux de trésorerie d'exploitation automobile de 5,2 milliards. Sur l'ensemble de l'année écoulée, GM affiche ainsi un BPA ajusté de 4,90 dollars, une marge opérationnelle ajustée de 7,9%, ainsi qu'un flux de trésorerie d'exploitation automobile de 7,5 milliards de dollars.

