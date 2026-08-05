GM renouvelle pour 20 ans son accord de coentreprise en Chine avec SAIC après sa restructuration

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* Cette expansion permettra de développer davantage de modèles en Chine afin de répondre aux goûts locaux

* GM annonce qu'il se concentrera sur les marques Cadillac et Buick en Chine et mettra fin aux ventes de Chevrolet

* Le constructeur automobile américain pourra utiliser la Chine comme plaque tournante pour l'exportation des modèles Cadillac et Buick

par Kalea Hall

General Motors GM.N a annoncé mardi avoir renouvelé pour 20 ans son accord de coentreprise avec le constructeur chinois SAIC Motor 600104.SS , à l'issue d'une longue restructuration sur le marché chinois qui a notamment entraîné la fermeture d'usines et la suppression de certains modèles.

La prolongation de cette coentreprise à parts égales entre les deux constructeurs permettra de consacrer davantage d’efforts au développement de véhicules adaptés aux goûts locaux sur le plus grand marché automobile du monde.

GM a indiqué que le groupe se concentrerait sur ses marques Cadillac et Buick en Chine, où il mettrait fin aux ventes de sa marque Chevrolet.

Les termes de l’accord permettront également à GM d’utiliser la Chine comme plaque tournante pour l’exportation de Buick et de Cadillac vers le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Amérique du Sud, le Mexique et d’autres pays d’Asie, a précisé le constructeur de Détroit.

GM a été l’un des premiers constructeurs automobiles mondiaux à s’implanter en Chine lorsqu’il a conclu un partenariat très convoité avec SAIC en 1997, avant de devenir l’un des constructeurs les plus vendus du pays.

Mais à l’instar de nombreux constructeurs automobiles mondiaux, GM a vu ses ventes en Chine s’effondrer au cours de la dernière décennie, à mesure que les constructeurs nationaux gagnaient en sophistication et que le marché s’orientait fortement vers les véhicules électriques.

GM a vendu 1,9 million de véhicules en Chine l’année dernière, soit une baisse de 51% par rapport à 2016. Sa marque Chevrolet a souffert de la perte de parts de marché au profit d’autres concurrents proposant des prix plus bas.

GM continuera à fabriquer des Chevrolet et à les exporter depuis la Chine par l’intermédiaire d’une coentreprise distincte qu’elle détient avec SAIC et Wuling.

SAIC-GM, qui a livré plus de 20.000.000 de véhicules en près de trois décennies, va désormais se positionner sur le marché avec une gamme de produits développés localement, a indiqué la société.

La coentreprise a lancé l’année dernière la sous-marque Buick Electra, dédiée aux véhicules électriques et hybrides, qui a été développée en Chine.

Le SUV Electra E7 s’est vendu à plus de 10.000 exemplaires dès son premier mois de commercialisation. Il sera le premier modèle haut de gamme que la coentreprise commercialisera à l’étranger, à partir du mois d’octobre.

Le constructeur issu de cette coentreprise n’a pas l’intention d’exporter vers les États-Unis, a précisé GM. Les droits de douane et les politiques de sécurité nationale visant les technologies développées en Chine ont empêché les constructeurs automobiles chinois de pénétrer le marché américain.

SAIC-GM prévoit de lancer au moins 30 véhicules électriques ou hybrides d’ici 2030.

En 2024, GM a entamé la restructuration de ses activités en Chine face à de fortes pertes de parts de marché. Le constructeur automobile a enregistré deux charges hors trésorerie totalisant plus de 5 milliards (XX milliards d'euros) de dollars sur sa coentreprise en Chine.

Au début de cette décennie, GM a commencé à enregistrer des pertes en Chine, alors qu’il réalisait auparavant environ 2 milliards (XX milliards d'euros) de dollars de bénéfices annuels. Depuis sa restructuration, GM a affiché plusieurs trimestres consécutifs de bénéfices, enregistrant tout récemment un résultat de 83 millions (XX millions d'euros) de dollars au deuxième trimestre.