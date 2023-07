GM : relèvement de ses objectifs annuels

(AOF) - General Motors, dont le titre est en hausse de 2,9% avant-Bourse, a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et a relevé ses prévisions pour 2023 pour la deuxième fois cette année. Le constructeur automobile américain a engrangé un bénéfice net de 2,57 milliards de dollars, soit 1,83 dollar par action, au titre du deuxième trimestre, contre 1,69 milliard de dollars, un an plus tôt à la même période. Le BPA ajusté a atteint 1,91 dollar, dépassant le consensus fixé à 1,86 dollar.

Le chiffe d'affaires s'est élevé à 44,75 milliards de dollars, contre 35,76 milliards de dollars et un consensus de 42,13 milliards de dollars.

GM a précisé que ses résultats du deuxième trimestre avaient été grevés par une charge de 792 millions de dollars après la conclusion de nouveaux accords commerciaux avec LG Electronics et LG Energy Solution liée à un rappel de 142.000 véhicules électriques Chevrolet en 2021 pour cause de batteries défectueuses.

Pour l'ensemble de l'exercice, le profit net est maintenant attendu dans la fourchette de 12 à 14 milliards de dollars, contre un maximum de 13 milliards auparavant. Le bénéfice par action s'établira entre 7,15 et 8,15 dollars, contre un maximum de 7,35 dollars précédemment.

