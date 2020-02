Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : réduction de la voilure à l'international Cercle Finance • 17/02/2020 à 13:32









(CercleFinance.com) - General Motors (GM) a annoncé dimanche plusieurs décisions pour transformer ses activités internationales, 'prenant des mesures sur des marchés qui ne peuvent générer un retour adéquat pour les actionnaires'. Le groupe de Detroit mettra un terme à ses activités de ventes, conception et ingénierie en Australie et en Nouvelle-Zélande, et retirera la marque Holden en 2021. Il concentrera ses stratégies pour le marché sur l'activité de véhicules de spécialité GM. Le constructeur automobile a aussi signé une lettre d'intention contraignante avec Great Wall Motors pour racheter l'usine GM de Rayong en Thaïlande, et devrait retirer Chevrolet du marché intérieur thaïlandais vers la fin 2020.

