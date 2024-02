Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GM: recrute un vice-président en charge des batteries information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 15:28









(CercleFinance.com) - GM a annoncé le recrutement de Kurt Kelty, expert en batteries et ancien cadre de Tesla, au poste de vice-président en charge des batteries.



A ce poste nouvellement créé, Kurt Kelty sera chargé de la stratégie de cellules de batterie de GM et d'une nouvelle approche de bout en bout.



Cela comprendra l'utilisation de matières premières, la recherche, le développement et l'investissement dans de nouvelles technologies, la commercialisation de cellules et de packs, ainsi que les opportunités de fin de vie.



Son équipe sera responsable d'un élément essentiel de la stratégie d'électrification de GM, réunissant les ressources déjà solides de développement de batteries de l'entreprise avec l'expertise du secteur pour fournir plus rapidement aux clients des véhicules électriques rentables, moins coûteux et plus performants.







Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE +0.26%