GM: record mondial pour BrightDrop et FedEx

(CercleFinance.com) - GM annonce que sa filiale en propriété exclusive BrightDrop, une société qui 'réinvente la livraison commerciale et la logistique' en s'appuyant sur l'électromobilité, vient de signer un record mondial (Guinness World Records) aux côtés de FedEx.



Au volant d'un Zevo 600, le chauffeur Stephen Marlin a parcouru les 260 miles de trajet séparant New York à Washington, D.C. sur une seule charge de batterie.



'Cette livraison spéciale met en lumière les capacités avancées de nos produits et notre mission de décarbonation des livraisons', a réagi Travis Katz, p.d.-g. de BrightDrop



'Nous voyons maintenant concrètement ce que BrightDrop peut faire en associant sa technologie zéro émission à une entreprise comme FedEx, leader du secteur du transport et de la livraison ', poursuit le responsable.



En décembre, BrightDrop avait d'ailleurs livré à FedEx ses premiers véhicules utilitaires légers électriques.



' L'électrification de l'ensemble de notre flotte de collecte et de livraison de colis est un élément crucial de notre objectif d'atteindre des opérations neutres en carbone d'ici 2040. Nous sommes ravis de voir que BrightDrop apporte de vraies solutions sur le marché qui peuvent nous aider à atteindre notre objectif ', a déclaré Mitch Jackson, directeur du développement durable chez FedEx.





