GM : protocole d'accord avec GE dans les terres rares

(CercleFinance.com) - General Motors et GE ont annoncé mercredi la signature d'un protocole d'accord visant à explorer des opportunités communes dans l'exploitation des terres rares. Ce document non contraignant vise à améliorer l'approvisionnement en aimants et en éléments lourds et légers issus des terres rares, des matériaux utilisés dans la fabrication de véhicules électriques et la production d'équipements d'énergies renouvelables. Dans leur communiqué, les deux groupes disent vouloir mettre en place une chaîne d'approvisionnement 'verticalement intégrée' à laquelle ils pourront avoir recours en Amérique du Nord comme en Europe. Les alliages métalliques et les aimants contenus dans les matériaux à base de terres rares sont considérés comme des composants essentiels dans la fabrication de moteurs électriques pour l'industrie automobile et les énergies renouvelables. GM et GE expliquent qu'ils ont également l'intention de travailler ensemble pour améliorer l'approvisionnement dans d'autres matériaux essentiels à leurs activités, comme le cuivre ou l'acier électrique ('eSteel').

