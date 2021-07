Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : propose de nouvelles fonctionnalités Super Cruise information fournie par Cercle Finance • 23/07/2021 à 14:33









(CercleFinance.com) - General Motors (GM) a annoncé aujourd'hui qu'au cours du premier trimestre 2022, de nouvelles fonctionnalités Super Cruise - une technologie d'assistance pour la conduite main libre - seront proposées sur six modèles différents, à savoir la Cadillac Escalade, la Cadillac CT4, la Cadillac CT5, la Chevrolet Silverado, le GMC HUMMER EV Pickup et le GMC Sierra. ' Les nouvelles fonctionnalités sont une étape importante vers notre objectif de permettre la conduite mains libres 95 % du temps et de rendre les gens plus à l'aise pour lâcher le volant ', indique Mario Maiorana, ingénieur en chef de Super Cruise. GM ajoute que Super Cruise sera disponible sur 22 véhicules d'ici 2023, dont la Cadillac LYRIQ et le GMC HUMMER EV SUV.

Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE 0.00%