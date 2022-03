Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM: projet 'pilote' de charge bidirectionnelle avec PG&E information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 17:02









(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé mardi qu'il allait collaborer avec la compagnie d'électricité Pacific Gas and Electric Company (PG&E) dans le cadre d'un projet 'pilote' de charge bidirectionnelle.



L'idée consiste, selon les deux partenaires, à concevoir un chargeur qui permettrait d'alimenter les logements des clients avec l'énergie stockée à partir de la batterie de leur véhicule électrique.



'Les véhicules électriques jouent un rôle essentiel en Californie afin d'atteindre les objectifs de réductions des émissions des gaz à effet de serre et offrent déjà un certain nombre d'avantages à leurs utilisateurs', rappellent les deux groupes dans un communiqué commun.



'Des capacités en matière de charge bidirectionnelle pourraient leur apporter encore plus de valeur', ajoutent-ils.



PG&E et GM disent vouloir boucler la phase de test sur ce nouveau chargeur d'ici à la fin de l'été.



Pour mémoire, GM prévoit d'avoir un millions de véhicules électriques en circulation en Amérique du Nord d'ici à 2025.





