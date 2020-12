Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : prépare la future production de l'ISV pour l'armée US Cercle Finance • 17/12/2020 à 15:21









(CercleFinance.com) - GM Defence LLC, une filiale de General Motors, a annoncé aujourd'hui avoir commencé les travaux de rénovation d'un bâtiment de GM, à Concord, en Caroline du Nord (Etats-Unis) afin d'abriter la production de l'Infantry Squad Vehicle (ISV), un véhicule de transport de troupes tout-terrain, léger et agile, pouvant embarquer une escouade de neufs soldats d'infanterie. Cette installation produira par la suite des ISV pour l'armée américaine dans le cadre d'un contrat de 214,3 millions de dollars attribué à GM Defence en juin 2020, précise GM Defence qui avait d'ailleurs célébré la livraison des premiers ISV à peine 120 jours après l'attribution du contrat. Les travaux sur ce site de 75 000 pieds carrés (un peu moins de 7000m2) devraient se poursuivre au début du printemps pour une production effective en avril.

