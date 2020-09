Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : poursuit sa transition vers les énergies renouvelables Cercle Finance • 30/09/2020 à 16:44









(CercleFinance.com) - General Motors annonce la signature d'un contrat portant sur l'achat de 180 MW d'électricité solaire - soit l'équivalent de la consommation moyenne d'électricité de 47 882 foyers états-uniens pendant un an. Cette énergie solaire sera issue d'un nouveau champ solaire développé par First Solar Inc. en Arkansas et permettra pour la 1ere fois à GM de stocker de l'énergie pour un usage futur. Trois sites du constructeur en profiteront : les sites de Wentzville Assembly (Missouri) et de Lansing Delta Township Assembly (Michigan) seront ainsi entièrement alimentés par l'énergie solaire, tandis que le reste de l'énergie disponible sera allouée au site de Lansing Grand River Assembly (Michigan). Cet accord marque par ailleurs une étape majeure pour GM : plus d'un gigawatt de l'énergie consommée par le constructeur provient désormais de source renouvelable.

