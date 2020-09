Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : partenariat stratégique avec Nikola Cercle Finance • 08/09/2020 à 14:04









(CercleFinance.com) - General Motors (GM) annonce un partenariat stratégique avec Nikola, par lequel le constructeur automobile va prendre une participation de 11% au capital de cet équipementier de mobilité électrique et aura le droit de désigner un administrateur à son conseil. En échange de certaines contributions en nature, le groupe de Detroit recevra pour deux milliards de dollars d'actions Nikola nouvellement émises, et sera soumis à un engagement de conservation commençant dans un an et devant s'achever en juin 2025. Dans le cadre du partenariat, GM va concevoir, valider, homologuer et construire pour cette société le Nikola Badger pour les variantes de véhicules à batteries électriques et de véhicules à piles à combustible, dans le cadre de services en nature.

