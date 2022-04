Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM: partenariat avec Honda autour des véhicules électriques information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 15:38









(CercleFinance.com) - General Motors annonce aujourd'hui son intention d'étendre sa relation de travail avec Honda en codéveloppant une série de véhicules électriques abordables s'appuyant sur la technologie de batterie Ultium de nouvelle génération.



Les entreprises vont travailler ensemble pour permettre la production mondiale de millions de véhicules électriques à partir de 2027 en tirant parti des stratégies de technologie, de conception et d'approvisionnement des deux entreprises.



GM et Honda discuteront également des futures opportunités de collaboration dans le domaine de la technologie des batteries pour véhicules électriques, afin de réduire davantage le coût de l'électrification, d'améliorer les performances et de favoriser la durabilité des futurs véhicules.





Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE -3.59%