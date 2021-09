Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : partenariat avec Amazon autour d'une appli d'assistance information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 16:34









(CercleFinance.com) - GM a annoncé mercredi que son application d'assistance OnStar Guardian serait bientôt intégrée aux assistants domestiques d'Amazon équipés du système Alexa. Le groupe automobile américain explique que cet accord permettra aux membres de son programme de contacter les services de secours depuis leur domicile, à partir des dispositifs d'Amazon, en cas d'incendie, d'urgence médicale ou d'intrusion. A bord des véhicules, l'application OnStar Guardian utilise les capteurs d'un smartphone pour détecter les collisions et alerter des conseillers certifiés en cas d'urgence, qui joignent à leur tour les premiers répondants. L'appli, accessible aux propriétaires de toutes marques de véhicules pour 15 dollars par mois, permet aussi de faire déverrouiller les portes d'un véhicule, de faire changer une roue ou de se faire livrer du carburant lorsque le réservoir est vide. Le nouveau service devrait être lancé aux Etas-Unis au début de l'année prochaine.

Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE +2.76%