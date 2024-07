Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GM: objectifs à nouveau rehaussés pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, General Motors (GM) annonce tabler désormais pour 2024 sur un BPA ajusté entre 9,50 et 10,50 dollars, ainsi que sur un EBIT ajusté entre 13 et 15 milliards, contre respectivement 9-10 dollars et 12,5-14,5 milliards précédemment.



Le constructeur automobile rappelle que ses prévisions comprennent des dépenses en capital prévues de 10,5 à 11,5 milliards de dollars, y compris les investissements dans ses coentreprises de fabrication de cellules de batterie.



Au titre du deuxième trimestre 2024, il a vu son BPA ajusté bondir de 60,2% à 3,06 dollars et son EBIT ajusté grimper de 37,2% à 4,44 milliards de dollars, soit une marge améliorée de 2,1 points à 9,3% pour des revenus accrus de 7,2% à 48 milliards.





Valeurs associées GENERAL MOTORS 49,56 USD NYSE 0,00%