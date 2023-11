Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM: nouvelles prévisions et distributions aux actionnaires information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 13:27









(CercleFinance.com) - Après les avoir retirées au troisième trimestre en raison de la grève de l'UAW, General Motors (GM) annonce le rétablissement de prévisions de bénéfices pour 2023, s'attendant ainsi à un BPA ajusté entre 7,20 et 7,70 dollars et un EBIT ajusté de 11,7 à 12,7 milliards.



En outre, il dévoile un programme de rachat d'actions accéléré (ASR) pour 10 milliards de dollars (s'ajoutant à une autorisation restante pour 1,4 milliard), programme qui devrait prendre fin au quatrième trimestre 2024.



Enfin, le constructeur automobile de Detroit fait part de son intention d'augmenter son dividende trimestriel sur ses actions ordinaires de 33% à compter du versement prévu en janvier 2024, pour le porter à 12 cents par action.





Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE 0.00%