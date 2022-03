Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM: nouveau vice-président en charge des Achats mondiaux information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 14:24









(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé aujourd'hui la nomination de Jeffrey Morrison au poste de vice-président en charge des Achats mondiaux et de la chaîne d'approvisionnement, à compter du 1er avril.



Il succédera ainsi à Shilpan Amin, qui a récemment été nommé vice-président senior de GM et président de GM International



Jeffrey Morrison dispose de plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie automobile mondiale et travaille pour GM depuis 2006. Jusqu'à présent, il occupait la fonction de responsable du développement mondial du matériel destinés aux véhicules électrifiés du constructeur.





