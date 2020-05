Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : nouveau rebond du titre, un analyste relève son conseil Cercle Finance • 07/05/2020 à 16:14









(CercleFinance.com) - Les actions de General Motors sont de nouveau en hausse aujourd'hui alors que les analystes de Deutsche Bank ont revu à la hausse leur recommandation sur le titre. Un mois après la baisse d'opinion sur le titre GM à 'conserver' en raison des préoccupations concernant le risque de liquidité, la banque d'investissement a relevé son conseil sur le titre à 'acheter', tout en faisant passer son objectif de cours de 25 à 30 dollars. Les actions de GM sont en hausse de 2% en début de séance après avoir augmenté de 3,1% hier grâce à des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre. Selon Deutsche Bank, la solide performance trimestrielle de GM et ses perspectives positives démontrent l'avantage de ses 'actions proactives pour transformer l'entreprise, dimensionner correctement ses coûts et augmenter sa rentabilité'. Son nouvel objectif suggère un potentiel de hausse important pour le marché par rapport aux niveaux actuels, a ajouté Deutsche Bank, alors que le constructeur automobile continue de démontrer une exécution opérationnelle 'solide'.

Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE +3.31%