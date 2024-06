Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GM: nouveau rachat d'actions pour six milliards de dollars information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé mardi le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions de six milliards de dollars après avoir déjà majoré son dividende de 33% au premier trimestre.



Dans un communiqué, GM explique que les investissements réalisés dans ses marques et son portefeuille de produits ces dernières années, tout comme sa discipline opérationnelle, ont porté leurs fruits en lui permettant d'accroître son chiffre d'affaires, ses marges et son flux de trésorerie.



'Nous restons très concentrés sur le niveau de rentabilité de notre branche thermique (ICE) et améliorons celle de notre division de véhicules électriques (EV), tout en déployant efficacement nos capitaux', explique Paul Jacobson, le directeur financier.



'Cela nous permet de redistribuer des liquidités aux actionnaires', souligne-t-il.



Le propriétaire des marques e Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac rappelle qu'il avait lancé, en novembre dernier, un programme de rachat d'actions accéléré de dix milliards de dollars et qu'il lui restait encore une enveloppe de 1,4 milliard de dollars dans le cadre d'un précédent plan d'acquisition de titres.





Valeurs associées GENERAL MOTORS 47.58 USD NYSE 0.00%