GM : nouveau président et usine pour la filiale 'Defence'

(CercleFinance.com) - GM Defence, filiale de General Motors, a annoncé aujourd'hui la nomination de Steve DuMont en tant que nouveau président. Dans son nouveau rôle, Steve DuMont devra 'tirer parti des meilleures capacités de GM pour offrir une fabrication et une qualité, une conception et une ingénierie de classe mondiale, ainsi que des innovations commerciales aux clients de la défense et du gouvernement', annonce GM. Steve DuMont rejoint GM Defence après avoir quitté Raytheon Intelligence & Space, une entreprise de Raytheon Technologies, où il a notamment dirigé et mis en oeuvre une stratégie ciblée de croissance mondiale. Ancien pilote d'hélicoptère d'attaque dans l'armée américaine, Steve DuMont aussi travaillé chez BAE Systems et Boeing. Par ailleurs, GM Defence a aussi célébré aujourd'hui l'ouverture officielle de sa nouvelle usine de production située à Concord (Caroline du Nord). C'est sur ce site que sera construit l'Infantry Squad Vehicle (ISV), un transporteur de troupes tout-terrain léger: l'armée américaine en a commande 2065 véhicules via un contrat de près de 215 M$.

