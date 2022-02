Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

GM: nouveau président de GM International 24/02/2022

(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé aujourd'hui la nomination de Shilpan Amin en tant que président de GM International et vice-président senior de GM. Shilpan Amin succédera à Steve Kiefer qui partira à la retraite après près de 40 ans dans l'industrie automobile.



Jusqu'alors vice-président de GM Global Purchasing and Supply Chain, Shilpan Amin prendra ses nouvelles fonctions à compter du 1er avril.



GM précise que GM International comprend les opérations mondiales de GM en dehors de l'Amérique du Nord et de la Chine. Les principaux marchés de GM International sont l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, la Corée, l'Europe, le Japon, l'Australie, Israël et l'Ouzbékistan.



Shilpan Amin a débuté sa carrière chez GM en 1996 en tant qu'ingénieur produit dans le développement de produits avancés. Il a occupé divers postes de direction au sein des organisations d'ingénierie des véhicules et d'achat et de chaîne d'approvisionnement mondiales de GM.