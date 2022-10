Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

GM: nomination au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 14:23

(CercleFinance.com) - General Motors (GM) annonce que l'entrepreneur et investisseur en capital de risque Jonathan McNeill, cofondateur et PDG de la société de capital-risque DVx Ventures, a rejoint son conseil d'administration.



Le constructeur automobile, détenteur des marques Cadillac, Chevrolet, Buick et GMC, précise que son conseil compte maintenant 13 administrateurs disposant d'une forte expérience, dont six femmes et 12 administrateurs indépendants.



Jonhathan McNeill a fondé DVx Ventures en 2019 après avoir exercé des fonctions de direction chez la plateforme de services de mobilité Lyft et le constructeur de voitures électriques Tesla. Avant de rejoindre ce dernier, il était PDG de l'éditeur de logiciels Enservio.