GM mise encore plus fort sur les pick-up diesel alors que ses concurrents se tournent vers les hybrides

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* GM va proposer un moteur diesel amélioré sur ses pick-up redessinés

* La stratégie de GM en matière de diesel s'écarte de la voie hybride empruntée par Ford et Stellantis

* Selon les estimations fédérales, la hausse des prix du diesel peut entraîner une augmentation des coûts annuels de carburant malgré une meilleure autonomie

par Kalea Hall

General Motors GM.N mise sur le moteur diesel pour optimiser le rendement énergétique à l’occasion du lancement de sa nouvelle génération de pick-up, s’écartant ainsi des offres hybrides de ses concurrents.

GM prévoit de lancer au quatrième trimestre la première refonte majeure depuis 2019 de ses véhicules phares: les pick-up Chevrolet Silverado et GMC Sierra. À eux deux, ils constituent les modèles les plus vendus du constructeur de Détroit à l’échelle mondiale et représentent l’essentiel des bénéfices de l’entreprise.

Pour améliorer le rendement énergétique, GM a annoncé jeudi que ces pick-up seront équipés d’un moteur diesel optimisé qui, associé à un réservoir de carburant plus grand en option, offrira une autonomie de plus de 900 miles sur autoroute avant de devoir faire le plein.

Les principaux concurrents de GM sur le marché des pick-up légers, Ford F.N et Stellantis, le constructeur du Ram

STLAM.MI , misent sur les hybrides pour optimiser le rendement énergétique de leurs pick-up. GM a largement écarté les hybrides au fil des ans.

“C’est un peu différent que d’ajouter un système hybride à un groupe motopropulseur existant et d’essayer d’en tirer le meilleur rendement”, a déclaré Mark Reuss, président de GM, à propos du moteur diesel de 3,0 litres lors d’une conférence de presse.

M. Reuss a reconnu que les prix du diesel étaient élevés, ceux-ci ayant dépassé les 6 dollars le gallon la semaine dernière , un record historique. Il a établi une distinction entre les pics de prix temporaires liés à des événements géopolitiques et les hausses structurelles, et a déclaré que GM misait sur le rendement supérieur des moteurs diesel à long terme.

Au début de cette décennie, Ford a abandonné le moteur diesel sur son F-150 au profit d’un modèle hybride, qui, selon le constructeur, offrait un meilleur compromis entre puissance et rendement énergétique. Un porte-parole a déclaré jeudi: “Nous allons faire ce qui est le mieux pour les clients du F-150, peu importe ce que dit ou fait la concurrence.”

LES MOTEURS DIESEL OFFRENT UN MEILLEUR RENDEMENT EN CARBURANT, MAIS LEUR PRIX EST PLUS ÉLEVÉ

La refonte par GM des Silverado et Sierra marque officieusement la prochaine étape de la longue bataille que se livrent les constructeurs de Détroit sur le marché des pick-up. Ford devrait lancer la prochaine génération de son F-150 en 2028, selon les prévisions.

GM, Ford et Stellantis représentent plus de 90% des ventes sur le marché américain très lucratif des gros pick-up, et se livrent une concurrence acharnée pour s’attribuer la palme en matière de performances, notamment en termes de capacité de remorquage et d’économie de carburant.

Les moteurs diesel offrent généralement un meilleur rendement énergétique sur autoroute que les moteurs à essence, ce qui explique pourquoi les gros camions de transport de marchandises sont généralement équipés de moteurs diesel.

Chacun de ces constructeurs de Détroit propose des versions diesel sur ses pick-up lourds et de grande taille, tels que le Super Duty de Ford et le Ram 2500. Mais leurs approches divergent en ce qui concerne les pick-up légers: le F-150 de Ford, les Silverado et Sierra, ainsi que le Ram 1500.

Le modèle hybride à quatre roues motrices de Ford affiche une consommation moyenne de 23 miles par gallon, selon la classification fédérale. Les versions diesel à quatre roues motrices actuelles du Silverado et du Sierra de GM affichent quant à elles une consommation de 24 mpg. Cependant, le prix du diesel étant généralement plus élevé que celui de l’essence, les propriétaires de ces camions GM dépenseraient environ 1.050 dollars par an, sur la base de 15 000 miles parcourus, selon les estimations fédérales.

Ram prévoit de commercialiser un pick-up hybride dit “à autonomie prolongée”, un type d’hybride rechargeable qui, selon le constructeur, aura une autonomie de 690 miles entre deux recharges.

GM a également indiqué que les camionnettes Silverado et Sierra redessinées seront équipées de deux nouveaux moteurs V8, plus volumineux et plus puissants que les modèles sortants, tout en présentant des émissions d’échappement réduites.