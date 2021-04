Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : mis à l'honneur pour sa politique développement durable Cercle Finance • 13/04/2021 à 16:47









(CercleFinance.com) - General Motors (GM) a annoncé aujourd'hui avoir reçu le prix Energy Star de l'année 2021 - Sustained Excellence Award, de l'Agence américaine de protection de l'environnement et du département américain de l'énergie, pour la 10e année. Le prix d'excellence soutenue est la plus haute distinction décernée par le programme Energy Star. Kristen Siemen, directrice du développement durable chez GM a rappelé que l'entreprise s'efforçait d'intégrer des pratiques durables, notamment en 'priorisant les efforts visant à réduire la consommation d'énergie et l'intensité énergétique dans l'ensemble des opérations'. GM a récemment annoncé son intention de devenir neutre en carbone dans ses produits et opérations mondiaux d'ici 2040 et son aspiration à éliminer les émissions d'échappement des nouveaux véhicules légers d'ici 2035.

Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE -1.75%