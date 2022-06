Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM: livre 150 camionnettes électriques à FedEx information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 16:15









(CercleFinance.com) - FedEx annonce avoir reçu les 150 premiers véhicules de livraison électriques en provenance de chez BrightDrop, la startup technologique de General Motors (GM) qui propose de décarboner le dernier kilomètre de livraison.



Il s'agit d'une étape critique pour FedEx, car l'entreprise prévoit de passer au 100% électrique, sans émission d'échappement, l'ensemble de sa flotte de collecte et de livraison de colis d'ici à 2040.



'Chez FedEx, nous avons des objectifs de développement durable ambitieux, et notre approche progressive de l'électrification des véhicules est un élément crucial de notre feuille de route pour atteindre des opérations mondiales neutres en carbone', a déclaré Mitch Jackson, directeur du développement durable de FedEx.



Le responsable précise qu'en l'espace de moins de six mois, FedEx a pris livraison de 150 BrightDrop Zevo 600 destinés à la collecte et à la livraison de colis.







