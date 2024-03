Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GM: le titre se distingue après un relèvement d'objectif information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 16:41









(CercleFinance.com) - L'action GM progresse de 1,6% lundi à la Bourse de New York alors que les analystes de Mizuho ont relevé leur objectif de cours sur la valeur, porté à 48 dollars.



Le bureau d'études, qui affiche une recommandation d'achat sur le titre, justifie son relèvement par la vigueur du marché des voitures à moteur thermique, un développement raisonné dans les véhicules électriques et des gains de parts de marché.





Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE +1.75%