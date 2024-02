Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GM: le titre progresse, HSBC relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 17:17









(CercleFinance.com) - GM progresse en Bourse mardi, HSBC ayant relevé son objectif de cours de 41,3 à 48 dollars, tout en restant à l'achat sur le titre, suite à la publication des résultats de 4ème trimestre du groupe automobile.



A 11h10 (heure de New York), le titre prend pas loin de 1% alors que l'indice S&P 500 cède 0,1% au même moment.



'Nous continuons de percevoir une valorisation fortement décotée, en dépit de la mise en place d'initiatives propres devant permettre de maintenir les résultats à des niveaux records et de la perspective de rachats d'actions significatifs', souligne HSBC dans une note.





