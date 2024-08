Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GM: le projet avec Samsung SDI dans les batteries formalisé information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 16:42









(CercleFinance.com) - Le sud-coréen Samsung SDI a annoncé mercredi avoir finalisé les termes de son projet de co-entreprise dans les batteries avec GM, qui avait été initialement présenté l'an dernier.



Dans un communiqué, le fabricant de matériaux de pointe indique qu'il va investir, aux côtés de GM, quelque 3,5 milliards de dollars dans la construction d'une usine de production de batteries pour véhicules électriques à New Carlisle (Indiana).



A l'occasion d'une cérémonie officielle organisée aujourd'hui à Séoul, les deux partenaires ont précisé que le site, qui s'étendra sur 275 hectares, allait permettre la création de plus de 1600 emplois.



L'usine, qui devrait commencer à tourner à plein régime à partir de 2027, affichera une capacité de production annuelle initiale de 27 gigawatt-heure (GWh), susceptible d'être portée à à 36 GWh en fonction du développement du site.



En avril 2023, Samsung SDI et GM avaient déclaré s'être mis d'accord en vue de la création d'une 'joint venture' dans le domaine, mais les détails de leur coopération restaient à déterminer.





