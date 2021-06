Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : le passage à l'électrique s'accélère Cercle Finance • 29/06/2021 à 16:48









(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé mardi qu'il comptait accélérer le calendrier de sa transition vers l'électrique sur le site canadien d'Ingersoll (Ontario). Le premier constructeur automobile américain explique qu'il compte produire sur le site deux fois plus d'unités que prévu de sa toute nouvelle fourgonnette de livraison commerciale entièrement électrique BrightDrop EV600. GM, qui évoque la nécessité de coller au rythme de la demande, prévoit de démarrer l'assemblage des BrightDrop EV600 à Ingersoll d'ici à la fin de l'année, après environ quatre mois de remodelage des ateliers. L'usine devrait fonctionner en trois-huit à partir de 2024.

Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE +0.80%