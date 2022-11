GM: la journée d'investisseurs jugée 'impressionnante' information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 16:42

(CercleFinance.com) - General Motors se distingue ce vendredi à la Bourse de New York après avoir tenu hier soir une réunion d'investisseurs qualifiée 'd'impressionnante' par les analystes.



L'action GM gagne actuellement 3,2%, alors que l'indice de référence S&P 500 ne progresse que de 0,2%.



A l'occasion d'une conférence avec la communauté financière organisée hier soir à New York, le constructeur automobile américain a déclaré s'attendre à faire rapidement croître son activité de véhicules électriques, qu'il voit devenir rentable dès 2025 en Amérique du Nord.



Le groupe a par ailleurs confirmé qu'il serait en mesure de produire un million de véhicules électriques par an dans la région à cet horizon.



Au niveau financier, GM prévoit d'afficher une croissance moyenne annuelle de son chiffre d'affaires de 12% d'ici à 2025, ce qui porterait son chiffre d'affaires annuel à plus de 225 milliards de dollars à cette date, dont 50 milliards issus de l'électrification.



Pour l'exercice en cours, le groupe dit désormais prévoir un résultat opérationnel ajusté (Ebit) de 13,5 à 14,5 milliards de dollars, contre une précédente prévision allant de 13 à 15 milliards.



Le flux de trésorerie disponible ('free cash flow') de ses activités automobiles devrait quant à lui s'établir entre 10 et 11 milliards de dollars, au lieu des sept à neuf milliards précédemment visés.



Suite à cette présentation, les analystes de Wedbush Securities - qui affichent une opinion 'surperformance' sur le titre - ont fait part de leur administration, qualifiant l'événement 'd'impressionnant'.



'Barra et ses équipes ont vraiment fait une sortie fracassante en manifestant leur confiance dans l'atteinte des objectifs de long terme en ce qui concerne les véhicules électriques', estime Dan Ives, l'analyste en charge de la valeur.



'Le groupe a également réitéré ses objectifs à horizon 2030, expliquant que l'écosystème de la batterie Ultium tourne bien en dépit des problèmes de production et de composants au niveau mondial', ajoute-t-il.