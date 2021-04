Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : la Factory ZERO construira le futur pick-up électrique Cercle Finance • 07/04/2021 à 11:07









(CercleFinance.com) - Par la voix de son président Mark Reuss, GM a annoncé aujourd'hui que son tout premier pick-up électrique, le Chevrolet Silverado, serait construit au sein de l'usine d'assemblage 'Factory ZERO', dans le Michigan. Renommé 'Factory ZERO' en octobre 2020, ce site d'assemblage est censé refléter la vision de GM 'd'un avenir avec zéro accident, zéro émission et zéro congestion' et constitue la rampe de lancement de la stratégie de véhicules électriques multi marque de GM. Le futur Hummer électrique, le GMC HUMMER EV SUV sera lui aussi construit depuis la Factory ZERO, annonce GM. 'Les véhicules provenant de Factory ZERO changeront le monde et la façon dont le monde perçoit les véhicules électriques', assure Mark Reuss. Le constructeur prévoit ainsi de livrer plus d'un million de véhicules électriques dans le monde d'ici 2025 et de devenir le leader du marché des véhicules électriques en Amérique du Nord.

Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE +1.26%