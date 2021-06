Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : l'application OnStar Guardian s'ouvre à plus d'usagers Cercle Finance • 07/06/2021 à 16:25









(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé aujourd'hui que son application mobile OnStar Guardian était désormais disponible pour tous les clients aux États-Unis et au Canada avec un appareil Apple ou Android. Auparavant, cette application était réservée aux seuls propriétaires d'un véhicule GM. Les clients pourront ainsi rester connectés de n'importe où et, même sur d'autres véhicules que GM, grâce à l'application OnStar Guardian. OnStar Guardian permet aux clients d'accéder aux principaux services de sûreté et de sécurité OnStar sur leur appareil mobile et obtenir de l'aide lorsqu'ils en ont besoin d'un conseiller OnStar.

Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE -0.79%