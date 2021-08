Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : investit pour une nouvelle génération de services 911 information fournie par Cercle Finance • 11/08/2021 à 12:05









(CercleFinance.com) - GM Ventures a annoncé aujourd'hui sa participation au cycle de financement de 40 M$ de RapidDeploy, une plate-forme d'intervention d'urgence basée sur le cloud, afin de contribuer à une meilleure connaissance des situations grâce à une technologie basée sur les données. OnStar, filiale de GM offrant des services d'urgence, de sécurité et de navigation sur certains modèles Buick, Cadillac, GMC ou Chevrolet, pourra aussi profiter de la mise à l'échelle de ce programme, grâce à son travail en continu avec RapidDeploy. 'L'investissement d'aujourd'hui accélérera ainsi le travail de RapidDeploy et OnStar dans les centres 911 dans toutes les juridictions des États-Unis', assure GM.

