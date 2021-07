Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : investit 71 M$ dans un nouveau site en Californie Cercle Finance • 13/07/2021 à 16:14









(CercleFinance.com) - General Motors (GM) a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 71 M$ afin d'établir un nouveau site à Pasadena, en Californie, abritant un centre de conception avancée et d'innovation. Ce futur site de près de 14 000 m2 offrira davantage d'espace aux équipes en charge du développement des technologies de pointes, ce qui pourrait aider GM dans le cadre de son objectif de ' zéro accident, zéro émission et zéro congestion ', espère le constructeur. GM indique que l'actuel centre de design situé à Norh Hollywood continuera d'être utilisé pour des opérations de conception avancées, puisque les travaux de la nouvelle installation ne seront pas achevés avant le second semestre 2022. Selon GM, les nouveaux locaux permettront d'élargir considérablement la gamme de production mais aussi d'attirer ' les meilleurs talents régionaux dans des disciplines telles que l'ingénierie aérospatiale, la défense, la conception automobile, le développement de logiciels et les technologies de pointe '.

