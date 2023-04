Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM: investissement stratégique dans Nanoramic information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 16:03









(CercleFinance.com) - General Motors a réalisé un investissement stratégique dans Nanoramic Laboratories par le biais de sa filiale GM Ventures, a annoncé mercredi la société américaine de stockage d'énergie et de matériaux avancés.



Dans un communiqué, Nanoramic indique qu'elle prévoit de collaborer avec le géant automobile afin de soutenir le développement de sa technologie propriétaire d'électrode à nanocarbone baptisée 'Neocarbonix'.



Ce système, installé au coeur des batteries lithium-ion, doit permettre d'améliorer à la fois leurs coûts, leur efficacité et leur durabilité.



Les électrodes Neocarbonix, produites à l'aide d'un processus à bas coûts basé sur une structure de liaison de nanocarbone 3D avancée, doivent par ailleurs aider à éliminer le besoin à avoir eecours à des solvants toxiques, tels que le NMP, lors de la fabrication et

du recyclage des batteries.



Cet accord intervient alors que GM s'est donné comme objectif d'atteindre une production d'un million de véhicules élecriques par an en Amérique du Nord d'ici à 2025.



Le constructeur prévoit d'afficher une neutralité carbone au niveau de ses opérations mondiales et de l'ensemble de ses productions à horizon 2040.





