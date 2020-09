Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : investissement de 71 millions de dollars dans l'Ohio Cercle Finance • 29/09/2020 à 16:25









(CercleFinance.com) - GM annonce avoir alloué 39 millions de dollars à l'usine de transmission de Toledo (Ohio) et 32 millions de dollars à l'usine de moulage de Defiance (Ohio), renforçant ainsi sa présence dans cet Etat du nord des Etats-Unis. L'investissement de Toledo servira à moderniser et améliorer la production de la transmission à huit rapports de GM tandis que l'investissement à Defiance profitera à la fabrication des moulages de moteurs. Les travaux doivent commencer dès à présent et permettront au constructeur de maintenir 240 emplois manufacturiers aux USA. Depuis 2009, GM a investi plus de 3,3 milliards de dollars dans l'Ohio, un Etat dans lequel le groupe compte plus de 3800 employés.

Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE -1.80%