General Motors GM.N collabore avec un cabinet de recrutement de cadres afin d’identifier des candidats externes potentiels pour succéder à la directrice générale Mary Barra, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.
Le constructeur automobile envisage également plusieurs candidats internes, selon l'article.
Âgée de 64 ans, Mary Barra dirige General Motors depuis 2014 et a été la première femme à prendre la tête d'un grand constructeur automobile mondial.
La société n’a pas souhaité faire de commentaire. L’action GM a progressé de près de 1,5 % dans l’après-midi.
Mme Barra a pris les rênes du constructeur automobile à une période difficile, alors que l’entreprise était en proie à une série de rappels de véhicules, et a contribué à orienter l’entreprise vers l’avenir grâce à des véhicules connectés et des véhicules électriques.
GM n’a pas encore désigné publiquement de successeur à Mme Barra.
Le successeur de Mme Barra aura pour mission cruciale de repositionner le constructeur automobile en investissant dans les futurs véhicules électriques, tout en préservant les marges générées par ses SUV et ses pick-up, qui restent très rentables.
GM, à l’instar d’autres constructeurs automobiles, continue de faire face à la concurrence des fabricants chinois de véhicules électriques, qui sont capables de produire des véhicules à des coûts nettement inférieurs.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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