GM: étend son offre de vente de pièces en ligne information fournie par Cercle Finance • 18/01/2022 à 17:03

(CercleFinance.com) - GM annonce que 45 000 pièces de réparation et entretien destinées aux propriétaires de Chevrolet, GMC, Buick et Cadillac sont désormais accessibles via la vente en ligne.



Ce nouveau catalogue en ligne inclut désormais de nouvelles pièces comme des filtres à huile, filtres à air, des batteries, plaquettes de frein...



A travers cette offre en ligne, GM cherche à combiner les aspects les plus pratiques des achats en ligne et de la vente au détail physique en une seule expérience.



Les clients peuvent choisir d'être livrés à domicile ou bien de récupérer leur commande chez l'un des plus de 800 concessionnaires du groupe.



GM prévoit que les ventes en ligne de pièces et d'accessoires représenteront un marché adressable total de 40 milliards de dollars d'ici 2030.