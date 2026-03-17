GM et LG réoutillent l'usine de batteries du Tennessee pour en faire des batteries de stockage d'énergie et rappellent les travailleurs licenciés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kalea Hall

General Motors GM.N et son partenaire LG Energy Solution transforment une usine de batteries pour véhicules électriques dans le Tennessee pour fabriquer des batteries pour les systèmes de stockage d'énergie, ont annoncé les entreprises mardi. GM et LG, par l'intermédiaire de leur coentreprise Ultium Cells, rappelleront 700 travailleurs licenciés pour commencer la production de batteries au phosphate de fer-lithium dans l'usine au cours du deuxième trimestre. En janvier, Ultium a licencié des travailleurs à l'usine du Tennessee et dans une autre usine de l'Ohio jusqu'à la mi-2026 en raison du ralentissement des ventes de véhicules électriques.

Les producteurs de batteries sont à la recherche de solutions pour remédier à la surcapacité des batteries de VE, et le stockage de l'énergie est considéré comme une option clé étant donné le besoin croissant d'énergie pour soutenir les centres de données d'IA à venir.