Cercle Finance • 29/07/2020 à 14:03

GM : en perte nette au 2e trimestre









(CercleFinance.com) - General Motors publie une perte ajustée (non GAAP) de 50 cents par action au titre du deuxième trimestre 2020, marquant une dégradation de 130% en comparaison annuelle, et une marge opérationnelle ajustée en baisse de 11,5 points à -3,2%. Le constructeur automobile a vu son chiffre d'affaires plus que divisé par deux (-53%) à 16,8 milliards de dollars sous l'effet de la crise sanitaire, tandis que son free cash-flow automobile ajusté s'est révélé négatif à -9 milliards. Le groupe basé à Detroit souligne toutefois que son activité en Amérique du Nord (GMNA) se trouve 'proche du point mort en termes de profit opérationnel ajusté, et ce malgré huit semaines de production perdues'.

