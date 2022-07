Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM: émission obligataire de 2,25 milliard de dollars information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 16:24









(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé vendredi l'émission d'un emprunt obligataire en deux tranches, pour un montant total de 2,25 milliards de dollars.



L'opération doit comprendre deux tranches à taux fixes, l'une d'un milliard de dollars à 5,4% devant arriver à échéance en 2029 et l'autre de 1,25 milliard de dollars de maturité 2023, affichant un taux de 5,6%.



GM explique qu'il entend utiliser le produit de cette émission pour financer ou refinancer des projets 'verts' ou sociaux s'inscrivant dans le cadre de son programme de finance durable ('sustainable finance framework').



Cotée à la Bourse de New York, l'action du constructeur automobile américain cédait 0,2% vendredi en début de journée.





