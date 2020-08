Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : départ de la directrice financière Cercle Finance • 11/08/2020 à 15:40









(CercleFinance.com) - General Motors annonce que John Stapleton, le directeur financier (CFO) de GM North America, devient CFO au niveau global par intérim à partir du 15 août, succédant à Dhivya Suryadevara, qui part 'suivre une opportunité externe hors du secteur'. Le constructeur automobile de Détroit ajoute qu'il va conduire une recherche à la fois en interne et en externe pour lui trouver un successeur à titre définitif. John Stapleton était CFO de GM North America depuis janvier 2014.

Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE +3.72%