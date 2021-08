Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : de nouveaux Chevrolet Bolt EV vont être rappelés information fournie par Cercle Finance • 23/08/2021 à 15:46









(CercleFinance.com) - GM a ouvert en baisse de près de 2% lundi à Wall Street après avoir annoncé le rappel de nouveaux exemplaires du Chevrolet Bolt EV, un véhicule électrique, en raison de problèmes de batterie. Ce rappel concerne 9.335 véhicules produits en 2019 et commercialisés aux Etats-Unis et au Canada, ainsi que 63.683 unités assemblées entre 2020 et 2022, fait savoir le constructeur dans un communiqué. En raison de problèmes de fabrication, les batteries conçues par le sud-coréen LG pour ces véhicules peuvent, dans de rares circonstances, présenter un risque d'incendie, explique-t-il. Le groupe automobile précise que ce rappel va entraîner un coût supplémentaire de l'ordre d'un milliard de dollars. GM - qui ne communique pas le nombre d'accidents potentiellement liés à ce problème - dit avoir l'intention de se faire rembourser les coûts liés au programme de rappel par son fournisseur.

Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE -3.39%