Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM: dans le vert avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 15:58









(CercleFinance.com) - General Motors (GM) gagne plus de 1% sur fond d'un relèvement de recommandation chez Barclays à 'surpondérer', avec un objectif de cours maintenu à 37 dollars, le broker adoptant plus largement une vision positive du secteur automobile américain.



Barclays met en avant une valorisation selon lui historiquement bon marché pour Ford et GM, affichant d'ailleurs une préférence pour le second par rapport au premier, et voit une trajectoire positive des BPA dans le secteur.





Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE +1.46%