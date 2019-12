Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : création d'une coentreprise avec LG Chem Cercle Finance • 05/12/2019 à 16:30









(CercleFinance.com) - Le constructeur automobile américain GM et le fabricant de batteries sud-coréen LG Chem lancent une joint-venture visant à produire des cellules de batterie moins coûteuses pour les véhicules électriques, ont annoncé jeudi les deux groupes. L'entreprise commune va construire une usine d'assemblage de cellules de batterie sur un site de production en Ohio, qui devrait créer plus de 1 100 nouveaux emplois, ont déclaré les deux groupes. Les entreprises envisagent d'investir ensemble jusqu'à 2,3 milliards de dollars dans le projet. L'inauguration des travaux devrait être réalisée mi-2020.

