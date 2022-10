GM: confirme ses prévisions de bénéfices 2022 information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 13:01

(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé aujourd'hui un bénéfice net de 3,3 milliards de dollars et un EBIT ajusté de 4,3 milliards de dollars pour le troisième trimestre. Le groupe a enregistré des revenus records de 41,9 milliards de dollars (contre 26,8 milliards de dollars au 30 septembre 2021).



GM réaffirme ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Le groupe vise un bénéfice net annuel compris entre 9,6 et 11,2 milliards de dollars, et EBIT ajusté compris entre 13 et 15 milliards de dollars.



Le BPA dilué annuel devrait être compris entre 5,76 et 6,76 dollars, et le BPA dilué ajusté compris entre 6,50 et 7,50 dollars.



Pour l'ensemble de l'année, les prévisions de flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation du secteur automobile se situent entre 16,0 et 19,0 milliards de dollars, et les prévisions de flux de trésorerie disponible ajusté du secteur automobile se situent entre 7,0 et 9,0 milliards de dollars.