Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM: compte ouvrir une usine au Québec avec POSCO Chemical information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 11:35









(CercleFinance.com) - General Motors et POSCO Chemical ont annoncé travailler avec les gouvernements du Canada et du Québec afin de construire une nouvelle usine à Bécancour (Québec) pour un montant estimé à 400 M$.



Les deux partenaires comptent d'ailleurs former une coentreprise de traitement CAM qui sera détenue en majorité par POSCO Chemical.



L'usine du Québec produira du matériau actif cathodique (CAM) soit un matériau clé destiné aux batteries Ultium de GM, qui équiperont les Chevrolet Silverado EV, le GMC HUMMER EV et le Cadillac LYRIQ.



D'ici fin 2025, GM prévoit de porter sa capacité de production en Amérique du Nord à un million de véhicules électriques avec une majorité de composants issus, traités ou fabriqués de manière durable en Amérique du Nord.





Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE -6.07%