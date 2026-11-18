Selon le Wall Street Journal, le constructeur automobile travaillerait avec un cabinet de recrutement pour identifier des candidats extérieurs susceptibles de remplacer sa directrice générale, tout en examinant aussi des profils internes.

General Motors travaillerait avec un cabinet de recrutement de dirigeants pour identifier des candidats externes susceptibles de succéder à sa directrice générale Mary Barra, selon le Wall Street Journal, qui cite des personnes proches du dossier. Le constructeur étudierait aussi plusieurs candidatures internes.

Barra, 64 ans, dirige General Motors depuis 2014. Elle a été la première femme à prendre la tête d'un grand constructeur automobile mondial, à une période où l'entreprise multipliait les rappels de véhicules.

Hier, l'action GM a bouclé en hausse de 0,5%, dans un marché baissier.

Le successeur de Barra devra repositionner le constructeur en orientant les capitaux vers les futurs véhicules électriques, tout en préservant les marges de ses SUV et pick-up, face à la concurrence des fabricants chinois.